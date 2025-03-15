В результате воздушного удара израильской армии по транспортному средству в южном Ливане погибли два человека.

По данным очевидцев, израильские силы атаковали цель в поселке Бурдж аль-Мулук с использованием беспилотного летательного аппарата.

Ливанские власти пока не сделали официальных заявлений по поводу инцидента.

Несмотря на соглашение о прекращении огня, подписанное между Ливаном и Израилем 27 ноября 2024 года, Израиль продолжает нарушать условия перемирия.

Согласно данным официальных ливанских источников, с момента заключения соглашения израильские атаки привели к гибели как минимум 86 человек, 285 получили ранения.

Израильские войска также продолжают занимать пять стратегических позиций в Ливане — холмы Хамамис, Азийе, Увейда, Балат и Леббун, хотя условия перемирия требуют их отвода.

Новое правительство Ливана под руководством Навафа Салама заявило, что прекращение израильской оккупации является его ключевым приоритетом.

С 8 октября 2023 года Израиль ведет боевые действия на юге Ливана против «Хезболлы». После убийства лидера движения Хасана Насраллы 27 сентября Тель-Авив усилил удары по территории Ливана и ввел войска в приграничные районы. В Бейруте считают, что Израиль намерен изменить демографический баланс на юге страны, вынуждая жителей к переселению.