ТУРЦИЯ
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Турция поддерживает мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, прибывшим в Турцию для участия в Анталийском дипломатическом форуме
Турция поддерживает мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев / AA
11 апреля 2025 г.

Согласно заявлению Управления коммуникаций Администрации президента Турции, президент Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, прибывшим в Турцию для участия в Анталийском дипломатическом форуме.

В ходе переговоров стороны обсудили двусторонние отношения между Турцией и Азербайджаном, а также актуальные региональные и глобальные вопросы.

Президент Эрдоган отметил, что Анкара и Баку продолжат предпринимать шаги по расширению сотрудничества в различных сферах, в том числе в энергетике, транспорте и оборонной промышленности.

В заявлении также указывается, что глава турецкого государства выразил удовлетворение прогрессом в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией. Он подчеркнул, что Турция рассматривает Азербайджан как архитектора мира на Южном Кавказе и внимательно продолжает процесс нормализации с Арменией.

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