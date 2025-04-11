Согласно заявлению Управления коммуникаций Администрации президента Турции, президент Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, прибывшим в Турцию для участия в Анталийском дипломатическом форуме.

В ходе переговоров стороны обсудили двусторонние отношения между Турцией и Азербайджаном, а также актуальные региональные и глобальные вопросы.

Президент Эрдоган отметил, что Анкара и Баку продолжат предпринимать шаги по расширению сотрудничества в различных сферах, в том числе в энергетике, транспорте и оборонной промышленности.

В заявлении также указывается, что глава турецкого государства выразил удовлетворение прогрессом в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией. Он подчеркнул, что Турция рассматривает Азербайджан как архитектора мира на Южном Кавказе и внимательно продолжает процесс нормализации с Арменией.