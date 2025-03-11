Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на ифтаре «Братство с палестинцами», выразил солидарность с народом Палестины, осудив израильские атаки в Газе и на Западном берегу. Он пожелал палестинцам стойкости и отметил, что Турция продолжает поддерживать пострадавших.

«Пусть Всевышний дарует нам здоровье и счастье, чтобы встретить Ночь могущества и праздник Рамазан-Байрам. Шлю привет всем мужественным сыновьям Палестины, которые продолжают бороться за жизнь по всему миру. С благоговением вспоминаю всех мучеников, бросивших вызов угнетению, и молюсь за погибших в Газе и на Западном берегу, а также за наших братьев, получивших ранения», — сказал он.

Эрдоган назвал события в Газе одним из самых жестоких геноцидов современности. Он напомнил, что за 471 день Израиль убил более 61 тыс. палестинцев, в том числе более 200 журналистов и свыше 330 медработников. Эти преступления войдут в историю как «позорное пятно», подчеркнул он.

Президент заявил, что Турция всегда рассматривала Палестину как неотъемлемую часть своей истории и культуры. Он подчеркнул, что Турция не оставит народ Палестины в одиночестве и продолжит защищать его интересы на международной арене. Он напомнил о героической стойкости палестинцев и рассказал об османском солдате Игдырлы Хасане Онбаши, который полвека охранял мечеть Аль-Акса.

«Когда 9 декабря 1917 года последние османские войска покидали Иерусалим, для охраны мечети Аль-Акса были оставлены бойцы. Одним из них был Игдырлы Хасан Онбаши, который на протяжении полувека нес свою службу. Сегодня этот долг не завершен, и мы, турецкий народ, продолжаем эту вахту», — заявил Эрдоган.

Он подчеркнул, что Турция активно защищает права палестинцев на международных площадках. Благодаря усилиям Анкары еще девять стран признали Палестину. Турция также приняла решение выступить третьей стороной в судебном разбирательстве по делу о геноциде. Кроме того, Анкара прекратила торговлю с Израилем, отказавшись от товарооборота на сумму 9,5 млрд долларов.

«Мы прекратили торговые отношения с Израилем, несмотря на масштаб нашего экономического сотрудничества. Мы не можем оставаться безучастными, пока совершаются преступления против человечности», — отметил он.

Говоря о будущем Газы, Эрдоган поддержал египетский план урегулирования, но отметил, что правительство Нетаньяху продолжает саботировать мирные инициативы. Он заявил, что любые попытки переселения палестинцев или навязывания им новых границ неприемлемы.

«Мы знаем, что израильское правительство с самого начала саботирует любые попытки установления перемирия. Мы не позволим, чтобы в регионе реализовывались новые коварные планы. Выселение палестинцев, вторая Накба — все это неприемлемо. Палестина принадлежит палестинцам», — подчеркнул он.

Эрдоган вновь заявил о поддержке двухгосударственного решения как единственного пути к справедливому миру. По его словам, без создания независимого, свободного и суверенного палестинского государства урегулирование конфликта невозможно.

«Палестина будет существовать так же, как и веками раньше. Мы призываем международное сообщество взять на себя ответственность за установление справедливого мира. Мы хотим, чтобы во всем регионе царили мир, спокойствие и процветание», — заявил он.

Президент также затронул ситуацию в Сирии, заявив, что Турция выступает за укрепление ее территориальной целостности и полное искоренение терроризма. Он отметил, что исполнение достигнутых соглашений имеет решающее значение и что мир и стабильность возможны только при взаимном уважении между арабами, турками и курдами.

«Мы придаем большое значение укреплению единства и стабильности Сирии. Любая инициатива, направленная на избавление страны от терроризма, является правильным шагом. Подписанные соглашения должны выполняться полностью. Если арабы, турки и курды будут ценить братство, мы разрушим все козни и защитим свое будущее», — подчеркнул он.

Президент Эрдоган напомнил, что уважение друг к другу — единственный путь к миру.

«Другого пути нет. Мы должны поддерживать друг друга, уважать традиции и интересы всех народов, чтобы не дать шанса новым заговорщикам», — заключил турецкий лидер.