Президент США Дональд Трамп заявил, что Европейский союз может сократить торговый дефицит с Америкой всего за неделю, если купит у США энергоресурсы на сумму $350 млрд.

«Европейский союз вел себя с нами очень плохо. Им придется покупать у нас энергию, потому что она им нужна, и им придется покупать ее у нас», — сказал Трамп журналистам в Белом доме.

По его словам, такая сделка позволит устранить дефицит в торговле с ЕС «всего за одну неделю».

Это заявление стало ответом на предложение председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен об обнулении пошлин на автомобили и промышленные товары между США и ЕС.

Однако Трамп отверг идею, заявив, что «этого недостаточно», чтобы отменить американские пошлины.

Издание Politico отмечает, что идея покупки американского сжиженного природного газа обсуждается давно, однако США не предложили четких условий по возможной сделке.

2 апреля Трамп объявил о введении пошлин в отношении большинства стран мира, назвав этот шаг «днем освобождения Америки».

Согласно новому распоряжению, пошлины на товары из стран Евросоюза составят 20%, а на автомобили — 25%.

7 апреля компания Audi объявила о приостановке экспорта автомобилей в США из-за введенных ограничений.

ЕС, в свою очередь, готовит список ответных мер. Как выяснил Bloomberg, Еврокомиссия рассматривает введение 25-процентных пошлин на импорт ряда американских товаров.

Власти ЕС заявили, что готовы к переговорам, но не намерены «ждать бесконечно».