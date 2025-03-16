ПОЛИТИКА
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Трамп обрушил смертоносные удары на Йемен
США и Великобритания нанесли авиаудары по столице Йемена. Это вызвало жесткую реакцию Ирана и угрозы эскалации со стороны администрации Трампа
Трамп обрушил смертоносные удары на Йемен
Люди собираются на обломках дома, пострадавшего от удара США в Сааде, Йемен / Reuters
16 марта 2025 г.

По меньшей мере девять человек погибли и еще девять получили ранения в результате американо-британских авиаударов по столице Йемена Сане, заявили хуситы в субботу. Одновременно с этим президент США Дональд Трамп объявил о масштабных воздушных атаках против группировки.

«Девять гражданских лиц погибли и девять других получили ранения, большинство в критическом состоянии, по предварительным данным в результате агрессии США и Великобритании, нацеленной на гражданские объекты в столице Сане», — сообщило Министерство здравоохранения информагентству SABA, связанному с хуситами.

Ранее телеканал «Аль-Масира», аффилированный с хуситами, также сообщил, что Сана подверглась атаке. По их информации, удары были нанесены по жилым кварталам района Шуауб на севере столицы.

Трамп в своей социальной сети Truth Social заявил, что приказал военным начать «мощные» и «решительные» действия против хуситов.

«Ваше время истекло, и ваши атаки должны прекратиться, начиная с сегодняшнего дня. Если этого не произойдет, на вас обрушится ад, подобного которому вы никогда прежде не видели», — заявил Трамп.

Президент США Дональд Трамп также объявил в субботу, что вооруженные силы США начали наступление против хуситов.

Он также предупредил Иран, что «поддержка террористов-хуситов должна немедленно прекратиться» и предостерег Тегеран от угроз США или их президенту, потому что «Америка привлечет вас к полной ответственности, и мы не будем добры в этом вопросе».

Свидетели рассказали агентству «Анадолу», что авиаудары также были нанесены по району Джераф на севере Саны, что привело к мощным взрывам.

В знак солидарности с Газой хуситы с конца 2023 года атаковали связанные с Израилем суда в Красном море с помощью ракет и беспилотников, нарушая мировую торговлю.

Группировка приостановила свои атаки, когда в январе в Газе было объявлено о прекращении огня. Но она пригрозила возобновить нападения, когда Израиль заблокировал всю помощь в Газу после окончания первой фазы прекращения огня 2 марта.

Министр иностранных дел Ирана заявил в воскресенье, что США не имеют полномочий или мандата диктовать внешнюю политику Ирана, потому что «эта эра закончилась в 1979 году».

Он прямо ответил на требование Вашингтона прекратить поддержку хуситов в Йемене: «Прекратите поддержку геноцида и терроризма со стороны Израиля. Прекратите убивать народ Йемена».

Аббас Арагчи раскритиковал администрацию Байдена за предоставление беспрецедентных 23 млрд долларов Израилю в прошлом году, утверждая, что более 60 000 палестинцев были убиты, и мир возлагает на США полную ответственность.

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