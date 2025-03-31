Израильские войска продолжают удары по сектору Газа даже в праздничные дни. По информации палестинского агентства WAFA, в результате обстрела жилого дома в лагере беженцев в Хан-Юнусе погибли четверо палестинцев, еще несколько человек получили ранения.

В районе Абасан эль-Кебира также был атакован жилой дом, жертвами стали двое мирных жителей.

Еще шесть человек погибли в результате ночного удара по дому в центре Хан-Юнуса.

Накануне, в первый день Рамадана, армия Израиля нанесла серию ударов по различным районам Газы. Тогда погибли как минимум 33 палестинца.

Ранее израильские войска расширили наземную операцию в южной части сектора Газа, углубившись в район Рафаха. По утверждениям израильской армии, целью наступления является создание буферной зоны вдоль границ эксклава.

Боевые действия возобновились почти две недели назад, после того как Израиль прекратил перемирие и начал массированные авиаудары. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявляет, что операции продолжатся до возвращения оставшихся заложников и окончательного военного поражения ХАМАС.