ВОЙНА В ГАЗЕ
1 мин чтения
Праздник под бомбами: Израиль продолжает удары по Газе
В праздничные дни Рамадана израильская армия атаковала жилые дома в Хан-Юнусе, убив 12 палестинцев
Праздник под бомбами: Израиль продолжает удары по Газе
Газа / Reuters
31 марта 2025 г.

Израильские войска продолжают удары по сектору Газа даже в праздничные дни. По информации палестинского агентства WAFA, в результате обстрела жилого дома в лагере беженцев в Хан-Юнусе погибли четверо палестинцев, еще несколько человек получили ранения.

В районе Абасан эль-Кебира также был атакован жилой дом, жертвами стали двое мирных жителей.

Еще шесть человек погибли в результате ночного удара по дому в центре Хан-Юнуса.

Накануне, в первый день Рамадана, армия Израиля нанесла серию ударов по различным районам Газы. Тогда погибли как минимум 33 палестинца.

Ранее израильские войска расширили наземную операцию в южной части сектора Газа, углубившись в район Рафаха. По утверждениям израильской армии, целью наступления является создание буферной зоны вдоль границ эксклава.

Боевые действия возобновились почти две недели назад, после того как Израиль прекратил перемирие и начал массированные авиаудары. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявляет, что операции продолжатся до возвращения оставшихся заложников и окончательного военного поражения ХАМАС.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us