ПОЛИТИКА
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Панаму ждет столкновение с США?
Администрация Дональда Трампа поручила Пентагону разработать варианты военного присутствия США в Панаме, вплоть до силового контроля над Панамским каналом
Панаму ждет столкновение с США?
Панамский канал / Reuters
14 марта 2025 г.

Администрация президента США Дональда Трампа поручила Министерству обороны разработать военные варианты, обеспечивающие доступ США к Панамскому каналу. Об этом сообщают NBC News, CNN и Reuters со ссылкой на американских чиновников.

Собеседники NBC News утверждают, что рассматриваемые сценарии варьируются от расширения военного сотрудничества с Панамой до силового захвата канала. Однако они подчеркивают, что применение силы маловероятно и будет зависеть от готовности Панамы углубить партнерство с США в оборонной сфере.

По данным CNN, требование представить «реалистичные военные варианты» по обеспечению беспрепятственного доступа американских судов к Панамскому каналу зафиксировано в меморандуме «Временное стратегическое руководство по национальной обороне». Глава Южного командования ВС США адмирал Элвин Холси уже представил соответствующие проекты министру обороны Питу Хегсету, который планирует посетить Панаму в апреле.

Чиновники отмечают, что Трамп в частных беседах заявлял о необходимости восстановить американский контроль над каналом, а присутствие военных США в этом регионе он считает стратегически важным. По информации NBC News, администрация Трампа также рассматривает этот шаг как способ уменьшить влияние Китая в регионе.

Ни Пентагон, ни посольство Панамы в Вашингтоне пока не прокомментировали эти сообщения.

Трамп не раз говорил о планах расширить территорию США. Помимо Панамского канала, он также выражал желание установить контроль над Гренландией и даже допускал ее присоединение военным путем. Кроме того, он не исключал возможности включения Канады в состав Соединенных Штатов.

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