В ночь на 25 марта израильская армия нанесла серию авиаударов по различным районам сектора Газа, в результате которых погибли как минимум 20 палестинцев.

Среди целей были дома, палатки и места скопления мирных жителей. Пять человек стали жертвами атаки на палатку палестинской семьи Аль-Иншаси в городе Хан-Юнус. Еще двое погибли в результате удара по палатке семьи Дейб.

В западной части Хан-Юнуса израильский авиаудар по улице Эн-Нас унес жизнь еще одного человека. В населенном пункте Абсан аль-Кебира к востоку от города также зафиксирован удар по жилому дому — есть пострадавшие.

В лагере беженцев Аль-Бурейдж в центре сектора Газа авиация Израиля нанесла удар по дому семьи Эбуррус. По предварительным данным, погибли не менее восьми человек, десятки получили ранения.

В квартале Эс-Сабра в городе Газа в результате атаки погибли четыре человека. В квартале Зейтун удар был нанесен по дому рядом с мечетью Аль-Фарук — сообщается о многочисленных раненых.

Израильская армия возобновила масштабные атаки на Газу 18 марта, нарушив перемирие, действовавшее с 19 января. С тех пор ежедневно поступают сообщения о новых авиаударах и жертвах среди мирного населения.

Ранее Вашингтон одобрил возобновление военного вторжения Израиля в Газу, несмотря на международные протесты и обвинения в военных преступлениях. Белый дом подтвердил свою «непоколебимую поддержку» Израилю и пообещал военную помощь.

По мнению правозащитников, Вашингтон, оказывая военную поддержку Израилю, нарушает Конвенцию о геноциде 1948 года. Международный суд ООН еще в июне прошлого года признал, что «соучастие в геноциде» может влечь ответственность не только отдельных лиц, но и государств.