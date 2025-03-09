Представитель правящей Партии справедливости и развития Омер Челик заявил, что события в сирийской Латакии связаны с терроризмом и сопровождается провокациями на сектантской почве. Он подчеркнул, что Анкара твердо поддерживает территориальную целостность Сирии и считает необходимым формирование инклюзивного правительства, гарантирующего безопасность всем группам населения.

Челик отметил, что любая попытка превратить Сирию в государство-сателлит при помощи внешних сил недопустима. Он призвал международное сообщество поддерживать законную власть в Дамаске, а не способствовать хаосу через этнические и религиозные конфликты.

Власти Турции внимательно следят за ситуацией и быстро идентифицировали виновных в последнем нападении. По словам Челика, речь идет о силах, пытающихся реанимировать режим Башара Асада. Он предостерег от использования терминов, связывающих террористов с их этнической или религиозной принадлежностью, назвав это манипуляцией, подрывающей общественное единство.

Кроме того, Челик осудил попытки отдельных групп добиться иностранного вмешательства, в частности, через призывы к Израилю предоставить убежище. Он назвал такие заявления провокацией, направленной на привлечение внешних игроков в сирийский конфликт.

Говоря о ситуации внутри страны, Челик подчеркнул, что Анкара не допустит провокаций, способных посеять раздор между различными этническими и религиозными группами в Турции. По его словам, каждый гражданин страны, независимо от происхождения, является частью единой нации. «Любая утрата, будь то среди суннитов или алавитов, — это наша общая боль», — заключил он.

Представитель правящей партии Турции Омер Челик предупредил о недопустимости провокаций на религиозной почве в Сирии

Представитель правящей Партии справедливости и развития Омер Челик заявил, что события в сирийской Латакии связаны с терроризмом и сопровождается провокациями на сектантской почве. Он подчеркнул, что Анкара твердо поддерживает территориальную целостность Сирии и считает необходимым формирование инклюзивного правительства, гарантирующего безопасность всем группам населения.

Челик отметил, что любая попытка превратить Сирию в государство-сателлит при помощи внешних сил недопустима. Он призвал международное сообщество поддерживать законную власть в Дамаске, а не способствовать хаосу через этнические и религиозные конфликты.

Власти Турции внимательно следят за ситуацией и быстро идентифицировали виновных в последнем нападении. По словам Челика, речь идет о силах, пытающихся реанимировать режим Башара Асада. Он предостерег от использования терминов, связывающих террористов с их этнической или религиозной принадлежностью, назвав это манипуляцией, подрывающей общественное единство.

Кроме того, Челик осудил попытки отдельных групп добиться иностранного вмешательства, в частности, через призывы к Израилю предоставить убежище. Он назвал такие заявления провокацией, направленной на привлечение внешних игроков в сирийский конфликт.

Говоря о ситуации внутри страны, Челик подчеркнул, что Анкара не допустит провокаций, способных посеять раздор между различными этническими и религиозными группами в Турции. По его словам, каждый гражданин страны, независимо от происхождения, является частью единой нации. «Любая утрата, будь то среди суннитов или алавитов, — это наша общая боль», — заключил он.