ПОЛИТИКА
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Кто поджег Южную Корею?
Южнокорейская полиция задержала мужчину, которого подозревают в неосторожном поджоге, приведшем к крупнейшему лесному пожару в истории страны
Кто поджег Южную Корею?
Пожары в Южной Корее / Reuters
31 марта 2025 г.

56-летний житель провинции Кенсан-Пукто был задержан по подозрению в нарушении закона о защите лесов. Его обвиняют в том, что он спровоцировал масштабный пожар, пытаясь поджечь упавшее дерево зажигалкой.

Инцидент произошел 22 марта около 11:24 в лесной зоне деревни Квесан, уезд Анпхен. По версии следствия, мужчина попытался избавиться от дерева на кладбище, но из-за сильного ветра огонь перекинулся на сухую растительность.

Сам подозреваемый свою вину отрицает. Однако его дочь, которая первой сообщила о пожаре, подтвердила, что огонь вспыхнул после того, как отец поджег дерево.

«На кладбище нашего прапрадеда начался пожар. Отец пытался сломать дерево, но оно не поддавалось, поэтому он решил поджечь его зажигалкой. Однако из-за сильного ветра искры разлетелись, и начался пожар», — рассказала она.

Пожар, начавшийся в Ыйсоне, быстро распространился на четыре соседних района — Андон, Чхонсоне, Аняне и Йондоке.

28 марта дело передано в ведение полиции Кенсан-Пукто. Следователи при участии Национального института судебных экспертиз провели осмотр места возгорания.

Расследование продолжается при участии Национального института лесных исследований, экспертов и пожарных. Решается вопрос о дальнейших действиях в отношении подозреваемого.

Этот пожар стал одним из самых разрушительных в истории Южной Кореи. Погибли 26 человек — среди них пожарные, пилоты вертолетов и местные жители.

Огонь уничтожил более 4 тыс. построек, включая дома, заводы и исторические объекты. Сгорел храм Гоунса, национальная реликвия.

По предварительным данным, площадь выгоревшей территории составила 45 157 гектаров — это около 75 процентов площади Сеула.

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