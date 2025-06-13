ИЗРАИЛЬ УДАРИЛ ПО ИРАНУ
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«Вопиющее пренебрежение международным правом»
Иордания резко осудила удары Израиля по Ирану, назвав их нарушением суверенитета и угрозой для стабильности региона
«Вопиющее пренебрежение международным правом»
Амман требует остановить атаки на Иран / Reuters
10 часов назад

Иордания решительно осудила израильскую атаку на Иран. Об этом говорится в заявлении официального представителя Министерства иностранных дел королевства Суфьяна аль-Кудата.

В заявлении МИД указано, что действия Израиля представляют собой «открытый вызов международному праву».

Дипломат подчеркнул, что подобные шаги создают прямую угрозу безопасности и стабильности всего региона, а также обостряют и без того напряженную ситуацию.

«Мы самым решительным образом осуждаем эту атаку, которая является открытым нарушением суверенитета страны — члена ООН и вопиющим пренебрежением нормами международного права», — говорится в сообщении.

Иордания подчеркнула необходимость соблюдения принципов международного права.

«Иордания призывает международное сообщество, в первую очередь Совет Безопасности ООН, к немедленным действиям для прекращения подобных атак и недопущения их повторения», — заявил аль-Кудат.

Он также отметил, что предотвращение кризисов — это общая ответственность всех сторон.

Ранее армия Израиля сообщила об атаке на Иран, в которой участвовали 200 самолетов. По данным пресс-службы, в ответ Иран выпустил около 100 беспилотников по территории Израиля.

Удары были нанесены по Тегерану, Тебризу, Лурестану, Керманшаху и ядерному объекту в Натанзе.

В результате атак погибли начальник Генштаба ВС Ирана генерал-майор Мохаммад Багери, командующий Революционной гвардией генерал-майор Хоссейн Салами, а также шесть ученых-ядерщиков.

СМИ сообщают о многочисленных жертвах среди гражданского населения.

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