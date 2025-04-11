ПОЛИТИКА
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Пекин уравнивает ставки
Китай с 12 апреля поднимает пошлины на американские товары до 125% в ответ на аналогичный шаг президента США Дональда Трампа
Пекин уравнивает ставки
Китай с 12 апреля поднимает пошлины на американские товары до 125% / Reuters
11 апреля 2025 г.

Министерство финансов Китая объявило о повышении пошлин на американские товары с 84% до 125%. Новые меры вступают в силу 12 апреля. Об этом сообщает агентство Reuters.

Это решение стало прямым ответом на действия президента США Дональда Трампа, который за два дня до этого объявил о повышении американских пошлин на китайский импорт до того же уровня — 125%.

В заявлении китайского Минфина подчеркивается, что если США продолжат «существенно ущемлять интересы Китая», Пекин готов принимать дальнейшие контрмеры и «бороться до конца».

С начала весны стороны несколько раз последовательно поднимали пошлины. В марте Трамп установил для Китая тариф в 20%. 2 апреля он повысил пошлины до 34%, Пекин ответил зеркально.

Позднее Трамп добавил еще 50%, увеличив общий уровень до 104%. 9 апреля Китай также довел свои пошлины до 84%. Новый этап эскалации наступил после того, как Трамп объявил о дальнейшем повышении до 125%.

Теперь Пекин отвечает тем же, фактически уравняв ставки. О дальнейших шагах сторон пока не сообщается.

Ранее представитель МИД Китая Линь Цзянь заявил, что страна не боится торговой войны, которую начала американская администрация, повысив пошлины на китайские товары.

«Китай не хочет воевать, но и не боится воевать»,— подчеркнул Цзянь

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