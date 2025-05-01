ПОЛИТИКА
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Первое увольнение Трампа — без скандала не обошлось
Майк Уолтц покидает пост советника по нацбезопасности после утечки доступа в секретный чат
Первое увольнение Трампа — без скандала не обошлось
/ Reuters
1 мая 2025 г.

Советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц покинул пост на фоне скандала, связанного с утечкой секретной информации. Ранее он по ошибке добавил в закрытый Signal-чат редактора The Atlantic, где обсуждались военные планы США. Вместе с Уолтцем уходит и его заместитель Алекс Вонг.

Источники в администрации указывают, что Уолтц утратил влияние задолго до этого — его позиции пошатнулись после конфликта с главой аппарата Сьюзи Уайлс. При этом президент до последнего избегал увольнения, чтобы не выглядеть поддавшимся на давление. Но после череды утечек и критики со стороны союзников, включая Лауру Лумер и сенаторов-республиканцев, отставка стала неизбежной.

Сам Уолтц до последнего демонстрировал публичную лояльность, в том числе в утреннем эфире Fox News в день своей отставки, где хвалил политику Трампа и главу Пентагона. Однако его отсутствие в поездке на Air Force One на этой неделе стало тревожным сигналом для наблюдателей.

На место Уолтца рассматриваются несколько фигур, в том числе спецпосланник Стив Виткофф и госсекретарь Марко Рубио, пишет Politico. Официального назначения пока не объявлено. Уолтц стал пока первым, кого Трамп убрал из своей команды второго срока.

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