ПОЛИТИКА
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Взрывы во Владивостоке
В районе бухты Десантная во Владивостоке произошли два взрыва, после чего силовики оцепили территорию и вывезли неустановленный груз
Взрывы во Владивостоке
Владивосток / Reuters
11 часов назад

Утром 30 мая в районе бухты Десантная во Владивостоке прозвучали два взрыва. Сразу после этого место происшествия было оцеплено спецслужбами.

Правительство Приморского края со ссылкой на региональный антитеррористический комитет сообщило, что угрозу «нейтрализовали», а последствия инцидента устранены.

«В результате происшествия повреждений и жертв нет», — заявили в краевом кабмине, не уточнив природу угрозы и причину взрывов.

По данным местных СМИ, силовики перекрыли движение между бухтой Шамора и поселком Щитовая. На въезде в район происшествия собрались машины полиции, скорой помощи и военнослужащие.

Портал Vladivostok1.ru сообщает, что у водителей проверяют документы и досматривают автомобили. По словам одной из местных жительниц, представители силовых структур сослались на следственные мероприятия, отказавшись раскрывать подробности.

По информации телеграм-канала «ВЧК-ОГПУ», с территории бухты под охраной были вывезены крупные предметы, накрытые брезентом.

Бухта Десантная — закрытая зона, вход для гражданских судов туда запрещен. Ранее там проходили учения Тихоокеанского флота. В мае прошлого года в районе маневров участвовали 300 военнослужащих и более 30 единиц техники. В феврале 2024 года экипаж большого десантного корабля «Ослябя» вместе с морской пехотой отрабатывал в этом районе погрузку и выгрузку военной техники.

Бухта находится недалеко от города Находка и северокорейских портов Расон и Чхончжин.

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