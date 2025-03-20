Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что Саратов и Энгельс подверглись «самой массированной атаке БПЛА за все время». По данным Минобороны РФ, российские ПВО сбили 132 украинских беспилотника, из них 54 — в Саратовской области.

В Энгельсе выбиты окна в городской больнице, двух детских садах и школе. Ранены два человека, включая женщину, находившуюся в больнице. Телеграм-каналы сообщают о повреждении нефтебазы в Энгельсе и пожаре на военном аэродроме Энгельс-2, где из ближайших домов эвакуируют жителей. В результате атаки повреждены около 30 частных домов и санаторий.

В Саратове обломки дрона повредили частный дом в районе Соколовой горы, на месте пожара работали спасатели МЧС. На фоне атак Росавиация вводила ограничения на работу аэропортов Саратова и Самары.

Массированные удары БПЛА также зафиксированы в Украине. В Кропивницком, по данным местных властей, пострадали не менее восьми человек, включая ребенка. Повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура.

Военная администрация заявила, что это самая масштабная атака российских беспилотников в городе за последние годы. Дроны упали в нескольких районах города, в том числе на улице Мира.

Экстренные службы работают на местах падения дронов. Пострадавшие получают медицинскую и психологическую помощь.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.