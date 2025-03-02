ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Миром займутся Лондон и Париж
Великобритания и Франция совместно с Украиной подготовят свой план прекращения войны, объявили в Лондоне
Миром займутся Лондон и Париж
/ AFP
2 марта 2025 г.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Лондон и Париж совместно с Украиной разработают план прекращения боевых действий, который затем будет представлен президенту США Дональду Трампу.

Инициатива возникла после телефонных переговоров Стармера с президентом Украины Владимиром Зеленским, Трампом и французским лидером Эммануэлем Макроном.

Эти контакты последовали за напряженной встречей Зеленского и Трампа в Овальном кабинете Белого дома в пятницу.

В интервью BBC перед международным саммитом по Украине Стармер отметил, что к подготовке плана могут присоединиться и другие участники. Подробности инициативы пока не раскрываются.

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