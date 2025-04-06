ПОЛИТИКА
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Аракчи: Иран готовится к любым возможным событиям
Глава МИД Ирана заявил, что на фоне угроз прямые переговоры с США бессмысленны
Аракчи: Иран готовится к любым возможным событиям
/ AP
6 апреля 2025 г.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи назвал идею прямых переговоров с Вашингтоном «бессмысленной», сославшись на продолжающиеся оттуда угрозы. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что хочет прямого диалога с Тегераном, аргументируя тем, что «так быстрее и проще понять другую сторону».

Однако Аракчи ответил, что такой диалог невозможен с тем, кто «угрожает силой и демонстрирует противоречивые позиции». Он отметил, что Иран остается приверженным дипломатии, но готов рассматривать только формат непрямых переговоров. «Мы серьезны как в дипломатии, так и в защите своих национальных интересов», — заявил министр, подчеркнув, что «Иран готовится к любым возможным или вероятным событиям».

Президент Ирана Масуд Пезешкиян также усомнился в искренности США, заметив: «Если вы хотите переговоров, зачем тогда угрожаете?».

Напряженность вокруг иранской ядерной программы продолжает расти. В 2015 году Тегеран заключил соглашение с шестеркой мировых держав, ограничив свою ядерную деятельность в обмен на снятие санкций.

Однако в 2018 году США при Трампе вышли из сделки, и Иран начал постепенно сворачивать обязательства. Сейчас в Тегеране предупреждают: если Иран будет атакован, у него «не останется выбора, кроме как пойти на разработку оружия».

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