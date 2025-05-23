Дети и пожилые в Газе уже начали умирать от голода, несмотря на то, что Израиль после 11-недельной блокады разрешил ограниченный ввоз гуманитарной помощи. Об этом заявил министр здравоохранения Палестины Маджед Абу Рамадан.

По его словам, за последние несколько дней от голода и истощения скончались 29 человек, в основном дети и пожилые. По оценкам ООН, около 500 тыс. человек находятся на грани голодной смерти. Продовольственная программа ООН предупредила: 14 тыс. младенцев могут погибнуть без срочной помощи уже на этой неделе.

Израиль закрыл все каналы поставок 2 марта и возобновил вторжение в Газу, убив за последние два месяца более 3 тыс. палестинцев. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху отказывается снять блокаду Газы, несмотря на давление со стороны мирового сообщества. Ранее на этой неделе Британия и страны ЕС раскритиковали руководство Израиля, пообещав ввести санкции, если Тель-Авив не разрешит ввоз продовольствия в Газу.

В ответ Нетаньяху распространил ложные утверждения о том, что ХАМАС якобы расхищает гуманитарную помощь. Палестинское движение и ООН эти обвинения отвергают.

Под международным давлением Израиль на этой неделе пропустил минимальное количество грузовиков с гуманитарной помощью. Около 90 машин с мукой, детским питанием и медикаментами пересекли КПП на юге Газы 22 мая. Несколько пекарен возобновили выпечку хлеба. Однако этот объем помощи лишь капля в море по сравнению с потребностями 2,1 млн жителей эксклава, подчеркивают представители гуманитарных организаций.

До начала войны в Газу ежедневно въезжало около 500 грузовиков с товарами. И даже этого было недостаточно для того, чтобы прокормить все население сектора. Сейчас же в сектор въехали лишь 90 грузовиков — это крошечная часть, которая используется Израилем, скорее, в пиар целях, нежели как реальная помощь.

Цены на продовольствие в Газе стремительно растут, запасы истощены. Медики сообщают, что пациенты стали заметно худее. «Мы можем давать им только один прием пищи в день — рис с бобами», — рассказала Мэнди Блэкман, медсестра благотворительной организации UK-Med.



