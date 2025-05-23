ВОЙНА В ГАЗЕ
2 мин чтения
В Газе фиксируют первые смерти от голода
Младенцы и старики в секторе начали умирать из-за израильской блокады
В Газе фиксируют первые смерти от голода
Дети и старики начали умирать от голода в Газе / AP
23 мая 2025 г.

Дети и пожилые в Газе уже начали умирать от голода, несмотря на то, что Израиль после 11-недельной блокады разрешил ограниченный ввоз гуманитарной помощи. Об этом заявил министр здравоохранения Палестины Маджед Абу Рамадан. 

По его словам, за последние несколько дней от голода и истощения скончались 29 человек, в основном дети и пожилые. По оценкам ООН, около 500 тыс. человек находятся на грани голодной смерти. Продовольственная программа ООН предупредила: 14 тыс. младенцев могут погибнуть без срочной помощи уже на этой неделе.

Израиль закрыл все каналы поставок 2 марта и возобновил вторжение в Газу, убив за последние два месяца более 3 тыс. палестинцев. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху отказывается снять блокаду Газы, несмотря на давление со стороны мирового сообщества. Ранее на этой неделе Британия и страны ЕС раскритиковали руководство Израиля, пообещав ввести санкции, если Тель-Авив не разрешит ввоз продовольствия в Газу. 

В ответ Нетаньяху распространил ложные утверждения о том, что ХАМАС якобы расхищает гуманитарную помощь. Палестинское движение и ООН эти обвинения отвергают.

Под международным давлением Израиль на этой неделе пропустил минимальное количество грузовиков с гуманитарной помощью. Около 90 машин с мукой, детским питанием и медикаментами пересекли КПП на юге Газы 22 мая. Несколько пекарен возобновили выпечку хлеба. Однако этот объем помощи лишь капля в море по сравнению с потребностями 2,1 млн жителей эксклава, подчеркивают представители гуманитарных организаций.

До начала войны в Газу ежедневно въезжало около 500 грузовиков с товарами. И даже этого было недостаточно для того, чтобы прокормить все население сектора. Сейчас же в сектор въехали лишь 90 грузовиков — это крошечная часть, которая используется Израилем, скорее, в пиар целях, нежели как реальная помощь. 

Цены на продовольствие в Газе стремительно растут, запасы истощены. Медики сообщают, что пациенты стали заметно худее. «Мы можем давать им только один прием пищи в день — рис с бобами», — рассказала Мэнди Блэкман, медсестра благотворительной организации UK-Med.


Истории
Комбинированный налет на Украину
Комбинированный налет на Украину
Украину ждет кровавое лето
Украину ждет кровавое лето
Суд встал на сторону Гарварда
Суд встал на сторону Гарварда
Германия запретит беженцам привозить детей
Германия запретит беженцам привозить детей
Брюссель уговорил — Вашингтон подождет
Брюссель уговорил — Вашингтон подождет
Израиль испугался сближения Сирии и США
Израиль испугался сближения Сирии и США
Трамп доволен переговорами с Ираном
Трамп доволен переговорами с Ираном
Украина бьет по химзаводам РФ
Украина бьет по химзаводам РФ
Мальта признает Палестину
Мальта признает Палестину
Кто выключает Францию?
Кто выключает Францию?
Трамп: «Путин совершенно сошел с ума!»
Трамп: «Путин совершенно сошел с ума!»
Посол США: мы, Турция и страны Залива — «плечом к плечу» с новой Сирией
Посол США: мы, Турция и страны Залива — «плечом к плечу» с новой Сирией
В МИД Германии потребовали срочных мер по Газе
В МИД Германии потребовали срочных мер по Газе
Трамп испугался китайских студентов?
Трамп испугался китайских студентов?
Вертолет Путина попал в окружение беспилотников
Вертолет Путина попал в окружение беспилотников
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us