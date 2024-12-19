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Абхазские депутаты поругались: один застрелил другого
Обсуждение законопроекта о запрете майнинга довело парламентариев до конфликта с непоправимыми последствиями
Абхазские депутаты поругались: один застрелил другого
Адгур Харазия / Wiki Commons
19 декабря 2024 г.

В парламенте непризнанной республики Абхазия был застрелен депутат Вахтанг Голандзия. Об этом сообщили в местном Минздраве. Другой парламентарий — Кан Кварчия — получил огнестрельное ранение в плечо и был госпитализирован в некритическом состоянии.

По сообщениям местного МВД, зачинщиком стрельбы является депутат Адгур Харазия, который произвел несколько выстрелов, задев Кварчию и Голандзию. Происшествие случилось во время закрытой встречи, где обсуждался законопроект о запрете майнинга. Местный телеграм-канал AMPA-Life пишет, что между Харазией и Кварчией возник конфликт, который Голандзия попытался уладить.

После стрельбы Харазия скрылся. Врио главы МВД Роберт Киут заявил, что запущено следствие, которое находится под контролем властей, включая и. о. президента Бадру Гунбу.

65-летний Адгур Харазия в прошлом был министром сельского хозяйства, а позже занимал пост главы администрации Сухуми. Харазия избирался в парламент трижды: в 2007, 2012 и 2022 годах. Это не первый случай, когда он оказывается замешан в подобных инцидентах. В декабре 2020 года Харазия ранил человека, за что был задержан, но позже отпущен под домашний арест.

Напряженная политическая ситуация в Абхазии обострилась после протестов в ноябре, которые были вызваны подготовкой инвестиционного соглашения с Россией. Протестующие тогда ворвались в парламент и другие правительственные здания, а спустя несколько дней о своей отставке объявили президент Аслан Бжания и премьер Александр Анкваб. Президентские выборы в Абхазии намечены на февраль 2025 года.

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