Победитель нынешнего конкурса «Евровидение», австрийский певец JJ (настоящее имя Йоханнес Питш), призвал исключить Израиль из следующего конкурса. Он также выразил сожаление по поводу допуска Израиля к участию в состязании в этом году, несмотря на вторжение в Газу.

Организаторы конкурса столкнулись с критикой за допуск Израиля на фоне разрушительного конфликта. Во время мероприятия в Швейцарии прошли акции протеста со стороны пропалестинских активистов. Напомним, что Россию отстранили от участия в «Евровидении» после начала войны с Украиной в 2022 году.

«Очень разочаровывает, что Израиль продолжает участвовать в конкурсе», — заявил 24-летний контратенор JJ в интервью испанской газете El País.

«Я хотел бы, чтобы в следующем году «Евровидение» прошло в Вене — без Израиля», — добавил он.

Однако, по его словам, решение принимает Европейский вещательный союз (EBU): «Мы, артисты, можем лишь выражать свое мнение».

JJ также призвал к «большей прозрачности» при подсчете голосов, поскольку израильская певица Юваль Рафаэль заняла второе место по итогам голосования зрителей. В этом году Швейцария отошла от традиционной схемой, когда каждая страна подробно представляла за кого телезрители отдали голоса.

«В этом году все происходило как-то странно», — отметил австрийский певец.

После этих заявлений в Австрии, одном из самых последовательных союзников Израиля в Европе, разразился скандал. Общественный телеканал ORF отмежевался от слов JJ, назвав их «личным мнением артиста». Позднее через лейбл Warner певец извинился за возможное «неправильное истолкование» своих слов.

JJ стал самым смелым участником конкурса в этом году — он единственный не побоялся раскритиковать Израиль и призвал к миру в Газе.

Премьер-министр Испании Педро Санчес, один из самых жестких критиков израильского правительства, 21 мая также заявил, что Израиль должен быть исключен из «Евровидения». Он выразил солидарность с «палестинским народом, переживающим несправедливость войны и бомбардировок».

«Недопустимы двойные стандарты в культуре», — добавил Санчес, напомнив об исключении России.

Израиль тем временем находится под усиливающимся международным давлением — страны ЕС и Британия настойчиво рекомендуют Тель-Авиву прекратить наступление в Газе и допустить гуманитарную помощь в заблокированный сектор.



