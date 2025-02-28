ПОЛИТИКА
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Украине грозит дефицит оружия
Без военной помощи США Украине хватит оружия до лета, но дефицит боеприпасов и технологий может стать критическим
Украине грозит дефицит оружия
Война в Украине / Reuters
28 февраля 2025 г.

По данным The Wall Street Journal, без американской военной помощи Украина сможет продолжать боевые действия в текущем темпе до середины года. Об этом заявили бывшие и действующие западные чиновники.

Экс-чиновница Пентагона Селеста Уолландер отметила, что недавних поставок Киеву должно хватить минимум до лета. Однако в случае прекращения поддержки США Украина может столкнуться с нехваткой боеприпасов и невозможностью использовать современные системы вооружений.

Аналитик украинского фонда Come Back Alive Николай Белесков считает, что армия сможет продержаться «полгода или год», но в дальнейшем ей придется рассчитывать на европейское производство.

По данным WSJ, сейчас 55% военной техники Украина производит самостоятельно или финансирует ее производство. Европа поставляет 25%, а США — около 20%. Однако американские системы ПВО, баллистические ракеты и дальнобойная артиллерия практически незаменимы.

Европа готовится компенсировать дефицит. В 2024 году ЕС, Великобритания и Норвегия поставили Киеву оружие на 25 млрд долларов — больше, чем США за тот же период.

Ранее Европейский Союз предложил Украине собственное соглашение о поставках стратегического сырья в противовес американскому предложению.

Еврокомиссар по вопросам промышленности Стефан Сежурне представил предложение ЕС во время визита в Киев, приуроченного к третьей годовщине с начала российско-украинской войны.

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