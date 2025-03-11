ПОЛИТИКА
1 мин чтения
Сделка по редкоземам согласована
Сделка по редкоземельным металлам между США и Украиной была согласована министерствами финансов, но не обсуждалась в Саудовской Аравии, заявил госсекретарь США Марко Рубио
Сделка по редкоземам согласована
Делегации США и Украины / User Upload
11 марта 2025 г.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что соглашение между Вашингтоном и Киевом по редкоземельным металлам уже согласовано министерствами финансов двух стран, но на переговорах в Джидде этот вопрос не поднимался.

«Наши президенты поручили соответствующим членам своих правительств довести это до конца и завершить», — сказал Рубио, отвечая на вопрос о причинах отсутствия подписания сделки.

Он подчеркнул, что главной целью встречи в Саудовской Аравии было обсуждение мирных инициатив, но это не снижает важности сотрудничества по критическим минералам.

«Это, безусловно, важное соглашение, и мы выражаем это в совместном заявлении», — добавил он.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак также подтвердил, что лидеры двух стран договорились заключить соглашение о разработке критических минеральных ресурсов в кратчайшие сроки.

Ранее Дональд Трамп заявил, что США рассчитывают на доступ к украинским редкоземельным металлам в обмен на оказанную военную помощь. Однако Киев отказался подписывать предложенный договор, а встреча Зеленского с Трампом и вице-президентом Вэнсом в Вашингтоне завершилась перепалкой и уходом украинской делегации из Белого дома.

В феврале президент России Владимир Путин также предложил США сотрудничество в добыче редкоземов на территории России, включая аннексированные украинские регионы.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us