Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что соглашение между Вашингтоном и Киевом по редкоземельным металлам уже согласовано министерствами финансов двух стран, но на переговорах в Джидде этот вопрос не поднимался.

«Наши президенты поручили соответствующим членам своих правительств довести это до конца и завершить», — сказал Рубио, отвечая на вопрос о причинах отсутствия подписания сделки.

Он подчеркнул, что главной целью встречи в Саудовской Аравии было обсуждение мирных инициатив, но это не снижает важности сотрудничества по критическим минералам.

«Это, безусловно, важное соглашение, и мы выражаем это в совместном заявлении», — добавил он.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак также подтвердил, что лидеры двух стран договорились заключить соглашение о разработке критических минеральных ресурсов в кратчайшие сроки.

Ранее Дональд Трамп заявил, что США рассчитывают на доступ к украинским редкоземельным металлам в обмен на оказанную военную помощь. Однако Киев отказался подписывать предложенный договор, а встреча Зеленского с Трампом и вице-президентом Вэнсом в Вашингтоне завершилась перепалкой и уходом украинской делегации из Белого дома.

В феврале президент России Владимир Путин также предложил США сотрудничество в добыче редкоземов на территории России, включая аннексированные украинские регионы.