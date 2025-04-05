ВОЙНА В ГАЗЕ
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Тель-Авив уличен во лжи после убийства спасателей
Кадры обстрела кареты скорой помощи и пожарной машины в Рафахе опровергли версию израильской армии и вызвали новые обвинения в военных преступлениях
Тель-Авив уличен во лжи после убийства спасателей
Рафах / Reuters
5 апреля 2025 г.

Появление видеозаписи обстрела израильской армией кареты скорой помощи и пожарной машины, в которых находились 15 работников здравоохранения и гражданской обороны, ставит под сомнение официальную версию Тель-Авива.

Об этом сообщил представитель Управления гражданской обороны Газы Махмуд Басал в интервью агентству «Анадолу». По его словам, кадры доказывают, что машины гуманитарных служб двигались с включенными фарами, а их сотрудники были в форменной одежде.

Инцидент произошел 23 марта в районе Тель-эс-Султан на юге сектора Газа. Все 15 человек, направлявшихся на помощь пострадавшим, были убиты.

По данным Палестинского Красного Полумесяца, четыре машины скорой помощи с медиками были окружены израильскими войсками. В тот же день силы гражданской обороны потеряли связь со своей бригадой, выехавшей на подмогу.

Позже тела были обнаружены в массовом захоронении. Среди погибших — восемь сотрудников Красного Полумесяца, шестеро работников гражданской обороны и один сотрудник ООН. Их останки были извлечены 30 марта, в первый день праздника Рамадан.

Исполняющий обязанности директора УКГВ ООН Джонатан Уиттолл сообщил, что все жертвы были расстреляны один за другим.

Басал призвал ООН и международные правозащитные организации создать независимый следственный комитет. Он подчеркнул, что безнаказанность лишь поощрит Израиль к новым атакам на гуманитарных работников.

«Это преступление нарушает все нормы и ставит под угрозу работу всех, кто пытается спасти жизни в Газе», — заявил он.

Израиль отрицает обвинения. Министр обороны Гидеон Саар заявил, что машины якобы приближались к военным «подозрительно». Представитель армии утверждал, что автомобили ехали без фар и аварийных сигналов. Однако опубликованные кадры показывают обратное.

По данным Минздрава Газы, некоторые тела были найдены со связанными руками, огнестрельными ранениями головы и груди. Тела были закопаны в глубокой яме.

С начала военной операции в октябре 2023 года сотрудники здравоохранения и гражданской обороны регулярно становятся жертвами атак. Несмотря на критику со стороны международного сообщества, Израиль продолжает отрицать свою вину.

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