Сильный ураган обрушился на регионы Сибири. Порывы ветра превышают 30 метров в секунду. В результате стихии возникли пылевые бури, вспыхнули десятки пожаров, зафиксированы разрушения и пострадавшие.

В Хакасии введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил глава региона Валентин Коновалов. По его словам, зафиксированы 43 очага возгораний. Особенно тяжелая ситуация в поселках Калинино, Сапогово, Новоенисейка и в Очурском сельсовете.

В Абакане, Черногорске и Усть-Абаканском районе повреждены крыши домов и социальных объектов. В нескольких населенных пунктах нарушено электроснабжение.

По официальным данным, в Хакасии пострадали 11 человек. Пятеро были госпитализированы.

В Красноярском крае, по информации МЧС, тушат более 20 природных пожаров. В селе Каптырево огнем охвачены шесть домов, включая три жилых. В деревне Калиновка горят три дома и три хозяйственные постройки. Общая площадь возгорания — около 1000 квадратных метров.

СМИ сообщают о масштабной пылевой буре. В отдельных районах видимость не превышает 2–3 метров. Mash Siberia сообщает о перебоях с электричеством в Новосибирске и шести районах области.

В Красноярске из-за урагана введен режим повышенной готовности. По данным издания «ТВК», в городе погибла женщина — ее сдуло с балкона третьего этажа.

Прокуратура Красноярского края сообщила, что без света остались 126 населенных пунктов, это более 62 тыс. человек. В трех поселках ураган сорвал крыши домов. Два человека получили травмы. В Шушенском и Партизанском районах сгорели пять жилых домов.