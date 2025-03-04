Республиканский конгрессмен Брэндон Гилл представил законопроект, который предлагает разместить лицо президента США Дональда Трампа на стодолларовой банкноте вместо Бенджамина Франклина. Документ, получивший название «Золотой век 2025», поддержан конгрессменом Троем Нелсом.

«Нет никого, кто сделал бы больше для приведения Америки в золотой век, чем президент Трамп. Размещение его изображения на купюре в 100 долларов — это малый способ почтить все, чего он добьется в эти следующие четыре года», — заявил Гилл в своем заявлении. Кроме того, конгрессмен поделился фотографией Трампа, наложенной на банкноту в 100 долларов. «Давайте создадим историю», — написал он в X.

Если законопроект будет принят, «секретарь казначейства должен будет представить общественности предварительный дизайн банкноты в 100 долларов с изображением президента Трампа не позднее 31 декабря 2026 года». Это предполагает, что все купюры в 100 долларов после 31 декабря 2028 года будут с фотографией Трампа.