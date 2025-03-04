ПОЛИТИКА
1 мин чтения
Трамп будет олицетворять золотой век Америки на купюре в $100
Республиканский конгрессмен предложил заменить Бенджамина Франклина на купюре в $100 изображением Дональда Трампа, назвав это малым жестом признания вклада нынешнего президента в золотой век Америки
Трамп будет олицетворять золотой век Америки на купюре в $100
Проект банкноты в 100$ с изображением Трампа / AA Archive
4 марта 2025 г.

Республиканский конгрессмен Брэндон Гилл представил законопроект, который предлагает разместить лицо президента США Дональда Трампа на стодолларовой банкноте вместо Бенджамина Франклина. Документ, получивший название «Золотой век 2025», поддержан конгрессменом Троем Нелсом.

«Нет никого, кто сделал бы больше для приведения Америки в золотой век, чем президент Трамп. Размещение его изображения на купюре в 100 долларов — это малый способ почтить все, чего он добьется в эти следующие четыре года», — заявил Гилл в своем заявлении. Кроме того, конгрессмен поделился фотографией Трампа, наложенной на банкноту в 100 долларов. «Давайте создадим историю», — написал он в X.

Если законопроект будет принят, «секретарь казначейства должен будет представить общественности предварительный дизайн банкноты в 100 долларов с изображением президента Трампа не позднее 31 декабря 2026 года». Это предполагает, что все купюры в 100 долларов после 31 декабря 2028 года будут с фотографией Трампа.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us