Президент США Дональд Трамп начал переговоры с Израилем, Вьетнамом и Индией по новым торговым соглашениям, которые могут привести к снижению установленных пошлин. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.

По данным СМИ, для Израиля США установили пошлину в размере 17%, для Индии — 26%, а для Вьетнама — 46%.

По информации Axios, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планирует обсудить торговые условия лично с Дональдом Трампом во время визита в Белый дом, запланированного на 7 апреля.

Трамп уже ранее заявлял, что готов пересматривать торговые соглашения, если они окажутся несправедливыми для США.

2 апреля Трамп официально объявил о введении пошлин на импорт товаров из ряда стран. По его словам, США десятилетиями открывали свои рынки, тогда как другие государства вводили высокие тарифы на американскую продукцию.

В ответ на действия Вашингтона Китай объявил о введении дополнительных пошлин на товары из США. С 10 апреля на всю американскую продукцию будет действовать пошлина в 34%.

Для Китая Трамп установил тариф в размере 54%, что стало одной из самых высоких ставок в новой торговой политике администрации.