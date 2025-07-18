Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским заявил, что Украина должна перейти к наступлению, иначе не сможет изменить ход войны. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на украинского чиновника, знакомого с деталями беседы. По его словам, Трамп дал понять, что оборонительная стратегия Киева исчерпала себя и предложил новый подход, увязанный с поставками американского вооружения через Европу.

Разговор прошел 4 июля и стал, по словам главы офиса Зеленского Андрея Ермака, «лучшим звонком с Трампом за все время». Это стало резким поворотом в отношениях, особенно после февральского скандала в Белом доме, когда украинскую делегацию, по данным издания, фактически выставили за дверь.

Трамп пообещал выделить до $10 млрд на вооружение Украины — при условии, что оплату и логистику возьмут на себя европейцы. Соглашение об этом он заключил с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, усиливая давление на Москву.

По сообщениям WP, Трамп не исключает и отмену ограничений радиуса использования ракет ATACMS на территории России.

В последние недели Трамп резко критиковал российского президента за «пустые обещания» и непрекращающиеся ударов по украинским городам, несмотря на дипломатические продолжительные дипломатические контакты и усилия.