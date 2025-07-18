Госдепартамент США отныне будет комментировать выборы в других странах только в тех случаях, когда существует «ясный и весомый» интерес внешней политики США. Об этом говорится в новой директиве госсекретаря Марко Рубио, сообщает Fox News.

По данным канала, в распространенной среди сотрудников департамента записке подчеркивается: американские дипломаты больше не должны делать заявления о честности, легитимности или демократической природе выборов за рубежом, если это не служит конкретным внешнеполитическим целям США.

«Сообщения не должны содержать оценок избирательного процесса или демократических стандартов в других странах», — говорится в документе. Акцент должен быть сделан на стратегические интересы, а не на идеологические принципы.

Это решение следует за масштабной реорганизацией Госдепартамента, инициированной Рубио, в результате которой планируется закрыть или объединить более 300 подразделений. Курс также согласуется с речью президента Дональда Трампа, произнесенной в мае в Саудовской Аравии. Тогда он заявил, что США прекращают вмешиваться во внутренние дела других стран и будут сосредотачиваться на собственных интересах.

Теперь американские посольства смогут поздравлять победителей выборов — но только если результаты не оспариваются. Для публичной критики процесса голосования, например, в случае насилия, фальсификаций или выборов без конкуренции, потребуется одобрение со стороны руководства ведомства. Такие разрешения будут выдаваться «в исключительных случаях», говорится в документе.

Сотрудникам поручено задавать себе вопрос: «Сказал бы это президент?» — прежде чем публиковать заявления, говорится в записке Рубио.

Это изменение политики означает, что оппозиционные силы и правозащитники в авторитарных странах больше не смогут рассчитывать на публичную поддержку США. Ранее подобные заявления влияли на принятие решений о санкциях и помощи.

Тем не менее Белый дом делает исключения — сам Трамп продолжает активно вмешиваться и комментировать выборы в соседних странах. На прошлой неделе глава Белого дома ввел 50% пошлину на товары из Бразилии из-за обвинений в адрес сторонника Трампа, экс-президента Жаира Болсонару. Этот шаг показывает: когда это в интересах самого президента, то США по-прежнему продолжат вмешиваться.