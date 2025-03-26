Украина и РФ при посредничестве США согласовали прекращение боевых действий в Черном море, сообщили источники в Киеве и Вашингтоне, а Владимир Зеленский заявил, что Турция могла бы следить за режимом перемирия

Президент Украины заявил, что пока рано судить об эффективности достигнутых соглашений, но назвал их «правильными шагами».

Он отметил, что обсуждается привлечение третьих стран к мониторингу перемирия — Турция может следить за ситуацией в Черном море, а одна из ближневосточных стран — за энергетическими объектами.

Белый дом сообщил, что обе стороны согласились обеспечить безопасную навигацию, прекратить использование силы и исключить применение гражданских судов в военных целях. Также США пообещали помочь в восстановлении доступа России на мировой рынок сельхозэкспорта.

Москва, в свою очередь, заявила, что соглашение по Черному морю вступит в силу только после снятия ограничений с Россельхозбанка и других структур, участвующих в международной торговле продовольствием — в Вашингтоне ответили, что рассмотрят эту просьбу.

Зеленский выразил обеспокоенность по поводу возможного ослабления санкционного давления на Москву и подчеркнул, что Украина сохраняет право на самооборону в случае военной активности России в Черном море.