Москва возобновила массированные удары по территории Украины сразу после завершения объявленного ею одностороннего «перемирия». Формально режим прекращения огня длился с 8 по 10 мая. Однако, по данным Генштаба ВСУ, уже в субботу было зафиксировано более 160 боестолкновений вдоль линии фронта. Россия также усилила применение авиационных бомб по Сумской области.

Ранним утром 11 мая российские войска начали массированные обстрелы Украины. Всего за сутки с 11 по 12 мая РФ выпустила более 108 беспилотников по украинским городам, утверждают в Киеве.

По данным командования Воздушных сил Украины (ВСУ), было сбито 60 ударных дронов типа «Шахед». Еще 41 имитационный дрон исчез с радаров без нанесения ущерба. Атака шла с шести направлений: с территории Брянской, Курской, Ростовской областей РФ, а также с аннексированного Крыма и подконтрольных России частей Запорожской области.

Воздушное наступление отразили силы ПВО: зенитные ракетные установки, авиация, группы радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые расчеты, уточнили ВСУ.

В результате атаки пострадала гражданская инфраструктура. В Киевской области обломки сбитых дронов повредили жилые дома в двух районах. В Броварах пожилой мужчина получил острую стрессовую реакцию. В Обухове повреждены пять частных домов. Также был ранен машинист грузового поезда после удара по железнодорожному объекту в Донецкой области.

В то же время украинские силы атаковали гражданские объекты в Курской области. По словам губернатора региона Александра Хинштейна, в результате ударов по приграничному Рыльску пострадали три человека.

Украина на фоне сорванного «перемирия» предложила 30-дневное прекращение огня. Инициативу поддержали ЕС, США и другие западные страны. Однако Кремль назвал предложение Киева «ультиматумом». Президент России Владимир Путин в ответ выдвинул инициативу о прямых переговорах в Турции 15 мая — он не упомянул при этом ни сроки, ни условия прекращения боевых действий. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет лично ждать российского лидера в Турции, но Москва должна согласиться перед этим на «полное и длительное прекращение огня». В России пока никак не отреагировали на это заявление.





