Владимир Зеленский подтвердил готовность встретиться с Владимиром Путиным на мирных переговорах в Турции в четверг. Но, как заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, на встречу Зеленский согласится только в случае участия самого президента России лично — не его представителей.

Глава МИД РФ Сергей Лавров накануне вечером провел консультации со своим турецким коллегой по поводу возможных переговоров.

Кремль пока не уточнил, кто возглавит российскую делегацию. Сам Зеленский в вечернем обращении назвал реакцию Москвы «странным молчанием» и напомнил, что «так или иначе Россия будет вынуждена завершить эту войну — чем раньше, тем лучше».

Президент США Дональд Трамп также заявил в понедельник, что рассматривает возможность прилететь в Турцию после завершения визита в страны Персидского залива. «Я думаю, что оба лидера будут там. Даже сам подумываю прилететь — правда, у меня слишком много встреч», — сказал он.

На фоне дипломатической активности количество российских ударов по Украине резко сократилось. Украинские подразделения ПВО сообщили об уничтожении всех 10 беспилотников, запущенных в ночь на вторник — это минимум за последние недели.