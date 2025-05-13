ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Только Путин
Киев ждет личного участия президента РФ в переговорах в Турции 15 мая — с другими представителями Кремля Зеленский встречаться не будет
Только Путин
/ AFP
13 мая 2025 г.

Владимир Зеленский подтвердил готовность встретиться с Владимиром Путиным на мирных переговорах в Турции в четверг. Но, как заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, на встречу Зеленский согласится только в случае участия самого президента России лично — не его представителей.

Глава МИД РФ Сергей Лавров накануне вечером провел консультации со своим турецким коллегой по поводу возможных переговоров.

Кремль пока не уточнил, кто возглавит российскую делегацию. Сам Зеленский в вечернем обращении назвал реакцию Москвы «странным молчанием» и напомнил, что «так или иначе Россия будет вынуждена завершить эту войну — чем раньше, тем лучше».

Президент США Дональд Трамп также заявил в понедельник, что рассматривает возможность прилететь в Турцию после завершения визита в страны Персидского залива. «Я думаю, что оба лидера будут там. Даже сам подумываю прилететь — правда, у меня слишком много встреч», — сказал он.

На фоне дипломатической активности количество российских ударов по Украине резко сократилось. Украинские подразделения ПВО сообщили об уничтожении всех 10 беспилотников, запущенных в ночь на вторник — это минимум за последние недели.

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