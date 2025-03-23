Литовское Минобороны заявило о проработке планов по усилению восточной границы, включая возможное минирование участков рубежа с Россией и Беларусью.

Как сообщила министр обороны Литвы Довиле Шакалене, тема обсуждалась на встречах с министрами обороны Польши и Финляндии в контексте объединения национальных оборонных инициатив — польского проекта «Восточный щит» и Балтийской линии обороны. Также шла речь об участии Финляндии в разработке единого регионального плана по укреплению границ.

Проект «Восточный щит» включает в себя строительство фортификаций, инженерных заграждений и элементов оборонительной инфраструктуры вдоль границ с Беларусью и Россией.

В течение последних трех месяцев Шакалене провела встречи с представителями 24 стран и участвовала более чем в 10 многосторонних форматах, где обсуждалось совершенствование потенциала быстро реагировать и предотвращать нарушения госграницы.

«По примеру Польши, северо-восточный фланг может быть усилен несколькими уровнями укреплений, включая, но не ограничиваясь, противопехотными и противотанковыми минами», — говорится в заявлении министерства. По данным Вильнюса, партнеры региона рассчитывают получить финансирование ЕС для реализации этих мер.

В январе 2024 года Минобороны Эстонии уже сообщало о планах Эстонии, Латвии и Литвы создать совместную линию обороны на границе с Россией, чтобы сдерживать и при необходимости отражать военную угрозу.

А в августе того же года Литва начала строительство военной базы в 20 км от границы с Беларусью, к юго-востоку от Вильнюса.