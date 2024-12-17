ТУРЦИЯ
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«Возвращение сирийцев зависит от создания безопасных условий»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с канцлером Австрии Карлом Нехаммером двусторонние отношения и подчеркнул важность поддержки восстановления Сирии
«Возвращение сирийцев зависит от создания безопасных условий»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и канцлер Австрии Карл Нехаммер / AA
17 декабря 2024 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с канцлером Австрии Карлом Нехаммером. Стороны обсудили турецко-австрийские отношения, а также актуальные региональные и глобальные вопросы.

В ходе разговора Эрдоган подчеркнул, что Сирия вступает в период, когда народ будет решать судьбу своей страны. Он отметил, что для сохранения территориальной целостности Сирии необходимо очистить страну от всех террористических группировок, включая PKK и ДАЕШ.

Президент также затронул вопрос возвращения сирийских беженцев:

«Гарантии безопасного, достойного и добровольного возвращения сирийцев уже начали реализовываться. Однако для усиления этого процесса необходимо создание устойчивых условий для жизни внутри Сирии», — подчеркнул Эрдоган.

Он отметил важность восстановления инфраструктуры и подчеркнул роль международного сообщества в этом вопросе:

«Сирия не сможет восстановиться без глобальной поддержки. Все должны внести свой вклад в возвращение сирийцев и восстановление страны».

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