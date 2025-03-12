ПОЛИТИКА
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ЕС наносит Трампу ответный удар
Брюссель объявил о контрмерах на $28,3 млрд против новых американских пошлин на металлы
ЕС наносит Трампу ответный удар
ЕС наносит ответный удар / Reuters
12 марта 2025 г.

Европейский союз запустил в среду масштабные контрмеры в ответ на новые американские металлические пошлины. Брюссель намерен обложить сборами американские товары на сумму €26 млрд ($28,3 млрд).

Решение ЕС последовало всего через несколько часов после того, как Вашингтон ввел 25%-ные тарифы на сталь и алюминий, резко обострив торговую конфронтацию между давними трансатлантическими союзниками. Европейские чиновники немедленно начнут консультации с государствами-членами и рассчитывают утвердить ответные пошлины уже к середине апреля.

«Европейский союз должен действовать для защиты потребителей и бизнеса, — заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. — Контрмеры, которые мы принимаем сегодня, жесткие, но пропорциональные».

Европейский ответ почти в четыре раза превышает размер аналогичных мер, введенных в период первого президентства Трампа, когда США обложили пошлинами европейский металлический экспорт на $7 млрд, сославшись на угрозу национальной безопасности. Новые европейские тарифы затронут не только американскую сталь и алюминий, но и текстиль, продукты питания и бытовую технику.

Под прицел также попадут товары, уже фигурировавшие в предыдущем торговом противостоянии с Трампом – лодки, бурбон и мотоциклы.

Ситуацию усугубляет то, что Трамп анонсировал дополнительные пошлины, которые вступят в силу в начале апреля. Они будут направлены против экономической политики торговых партнеров, воспринимаемой как барьер для США, включая европейский НДС. Под ударом окажутся и европейские автомобили.

Попытка предотвратить конфликт уже предпринималась. Глава торговой политики ЕС Марош Шефчович посетил Вашингтон в феврале и предложил команде Трампа выгодные условия – снижение тарифов на промышленные товары (включая автомобили), увеличение импорта американского сжиженного газа и оборонной продукции.

«Администрация США, похоже, не стремится к заключению сделки, — признал Шефчович в понедельник. — Поскольку США заботятся о своих интересах, так же поступает и ЕС. Мы всегда будем защищать европейский бизнес, работников и потребителей от неоправданных пошлин».

Европейские сталелитейщики готовятся к двойному удару – их экспорт в США сократится, а на европейский рынок хлынет металл, перенаправленный из Америки.

История торговой конфронтации между ЕС и США по металлам началась еще в 2018 году, когда администрация Трампа ввела первые пошлины. Тогда европейцы ответили ударом по политически чувствительным американским брендам – мотоциклам Harley-Davidson и джинсам Levi Strauss.

Временное перемирие было достигнуто в 2021 году, но теперь все приостановленные пошлины возвращаются в полном объеме. Уже в конце марта вступят в силу замороженные ранее европейские тарифы на американские товары стоимостью $8 млрд.

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