Один человек погиб, еще один получил ранения в результате авиаудара США по городу Ходейда на востоке Йемена. Об этом сообщил телеканал Al-Masira, подконтрольный движению хуситов.

31 марта хуситы трижды нанесли удары по американскому авианосцу USS Harry Truman. Об этом сообщил официальный представитель движения Яхья Сариа.

По его словам, для атак использовались крылатые ракеты и беспилотники.

7 марта хуситы дали Израилю четыре дня на доставку гуманитарной помощи в Газу, пригрозив в противном случае возобновить морские операции.

15 марта США Дональд Трамп заявил, что приказал армии нанести «массированный удар» по хуситам. В ответ лидер движения Абдулмалик аль-Хуси пригрозил атаковать американские самолеты и корабли, а также расширить морскую блокаду.

Позже хуситы сообщили, что в результате ударов США и Великобритании по Сане и другим городам Йемена погибли 79 человек, ещё 107 получили ранения.

Ранее Трамп заявил, что за операциями хуситов якобы стоит Иран, и допустил, что в случае их новых атак ВС США не ограничатся ударами только по Йемену.

По словам Трампа, хуситы уже понесли «огромный урон», и ситуация «будет лишь ухудшаться». «Они будут полностью уничтожены», - заключил американский лидер.