ПОЛИТИКА
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Лавров: Трамп похоронил антихристианские идеи
Глава МИД России заявил, что новая администрация США «нормальная», близка России по ценностям и не хочет конфронтации, в отличие от демократов с их туалетами «для всех полов»
Лавров: Трамп похоронил антихристианские идеи
Сергей Лавров / Reuters
12 марта 2025 г.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что перемены в позиции США с возвращением Дональда Трампа в Белый дом можно охарактеризовать как «возвращение к нормальности» с точки зрения ценностных ориентиров. Такую оценку он дал в интервью американским блогерам Марио Науфалу, Ларри Джонсону и Эндрю Наполитано.

По мнению главы российского МИД, сейчас к власти в США пришла «нормальная администрация, не исповедующая антихристианских идей». «Мы являемся православными христианами. Наши ценности в целом схожи. Хотя сейчас католицизм все больше отклоняется в сторону новых веяний. Они для нас непонятны и неприемлемы», — добавил дипломат.

Лавров считает, что между Демократической и Республиканской партиями с годами произошло «разительное» разделение, обусловленное «отходом от христианских ценностей» у демократов, которые продвигали повестку ЛГБТ+.

«Я считаю, что этот разрыв в первую очередь был обусловлен отходом от христианских ценностей правящей тогда Демократической партии. Путем бесконечного продвижения повестки ЛГБТ+. Один туалет для всех полов», — говорит Лавров.

Дипломат отметил, что администрация Трампа подчеркивает: «Ответственные страны должны сделать все для того, чтобы не позволить противоречиям перерасти в конфронтацию». Россия поддерживает эту логику, о чем представители Москвы заявили делегации США в Эр-Рияде.

«Существуют страны, которые могут оказать значительное влияние на судьбы всего мира, поскольку являются военными ядерными державами и несут на плечах особую ответственность. Они должны не «кричать» друг на друга, а вместо этого сесть за стол переговоров и общаться», — подчеркнул Лавров.

Министр также отметил разницу подходов предыдущей и нынешней администраций в обсуждении вопроса стратегической стабильности. При Байдене США настаивали на допуске к российским ядерным объектам, в то время как Трамп призывает к диалогу по ядерному разоружению, не допуская перерастания разногласий в войну.

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