Служба гражданства и иммиграции США начала мониторинг социальных сетей мигрантов, претендующих на вид на жительство в Америке. Мера также коснется всех иностранных студентов и преподавателей, пишет Washington Post (WP).

Причина — выявление «антисемитской активности». Власти заявляют, что новые правила вступают в силу немедленно и направлены на борьбу с «террористическими идеологиями», симпатиями к пропалестинским движениям и к ХАМАС.

«У нас нет обязательства пускать в страну сочувствующих террористам», — заявила представитель Министерства внутренней безопасности США Тришия Маклафлин.

Инициатива совпала с рядом громких задержаний пропалестинских активистов, включая студентов Махмуда Халила и Румейсу Озтюрк. Их адвокаты отвергают обвинения Госдепартамента, называя дело политически мотивированным и нарушающим свободу слова.

Представитель Совета по американо-исламским отношениям заявил NPR: «Администрация Трампа ведет охоту на ведьм, подменяя критику войны в Газе обвинениями в антисемитизме».

Даже лоббистская произраильская организация J-Street осудила инициативу: «Борьба с антисемитизмом не должна разрушать свободу слова».

Госсекретарь Марко Рубио сообщил, что с начала года было аннулировано более 300 виз. Среди них — студенты, участвовавшие в протестах против израильского вторжения в Газу или публиковавшие посты в поддержку палестинцев. Один студент Колумбийского университета лишился грин-карты, а студентка Тафтского университета была депортирована за колонку в СМИ.

По словам экспертов WP, правовая база размыта: Конституция США гарантирует свободу слова для всех, а не только для американских граждан. Потому у нововведения администрации Трампа нет шансов пройти через суд.

Однако до тех пор, пока суд примет решение, новый подход Трампа, как считают юристы, превращает идеологию в повод для депортации, создавая эффект «запугивания». При этом депортировать будут просто за лайки или посты в соцсетях, в которых выражена поддержка Палестине.



