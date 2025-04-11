ПОЛИТИКА
2 мин чтения
США депортируют за лайки?
Соцсети мигрантов будут проверять на антисемитизм — за лайки пропалестинских постов могут депортировать
США депортируют за лайки?
США депортируют за лайки пропалестинских постов / Reuters
11 апреля 2025 г.

Служба гражданства и иммиграции США начала мониторинг социальных сетей мигрантов, претендующих на вид на жительство в Америке. Мера также коснется всех иностранных студентов и преподавателей, пишет Washington Post (WP).

Причина — выявление «антисемитской активности». Власти заявляют, что новые правила вступают в силу немедленно и направлены на борьбу с «террористическими идеологиями», симпатиями к пропалестинским движениям и к ХАМАС.

«У нас нет обязательства пускать в страну сочувствующих террористам», — заявила представитель Министерства внутренней безопасности США Тришия Маклафлин.

Инициатива совпала с рядом громких задержаний пропалестинских активистов, включая студентов Махмуда Халила и Румейсу Озтюрк. Их адвокаты отвергают обвинения Госдепартамента, называя дело политически мотивированным и нарушающим свободу слова. 

Представитель Совета по американо-исламским отношениям заявил NPR: «Администрация Трампа ведет охоту на ведьм, подменяя критику войны в Газе обвинениями в антисемитизме».

Даже лоббистская произраильская организация J-Street осудила инициативу: «Борьба с антисемитизмом не должна разрушать свободу слова».

Госсекретарь Марко Рубио сообщил, что с начала года было аннулировано более 300 виз. Среди них — студенты, участвовавшие в протестах против израильского вторжения в Газу или публиковавшие посты в поддержку палестинцев. Один студент Колумбийского университета лишился грин-карты, а студентка Тафтского университета была депортирована за колонку в СМИ.

По словам экспертов WP, правовая база размыта: Конституция США гарантирует свободу слова для всех, а не только для американских граждан. Потому у нововведения администрации Трампа нет шансов пройти через суд.

Однако до тех пор, пока суд примет решение, новый подход Трампа, как считают юристы, превращает идеологию в повод для депортации, создавая эффект «запугивания». При этом депортировать будут просто за лайки или посты в соцсетях, в которых выражена поддержка Палестине.


Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us