ТУРЦИЯ
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Мелони: отношения с Турцией выходят за рамки экономики
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Турция и Италия заложили хорошую основу для дальнейшего укрепления отношений, которые уже находятся на высоком уровне
Мелони: отношения с Турцией выходят за рамки экономики
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони / AA
29 апреля 2025 г.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Анкара и Рим заложили прочную основу для развития двусторонних отношений. Об этом она сказала на совместном брифинге с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Риме.

Заявления для прессы были сделаны после заседания Межправительственного саммита Италия–Турция.

Мелони подчеркнула, что отношения двух стран выходят далеко за рамки экономического сотрудничества. Она напомнила, что Италия и Турция являются союзниками в рамках Североатлантического альянса.

Эрдоган также подчеркнул, что Турция и Италия являются важными союзниками по НАТО и что отношения между странами продолжают укрепляться: «Мы наблюдаем, как с каждым днем сотрудничество между Турцией и Италией развивается все больше», — заявил он.

По словам президента, Италия входит в пятерку крупнейших торговых партнеров Турции. Он напомнил, что цель — довести двусторонний торговый оборот до 40 млрд долларов: «Уверен, что заключенные сегодня соглашения помогут достичь этого показателя», — отметил Эрдоган.

Глава государства подчеркнул, что страны активно развивают сотрудничество и в области оборонной промышленности. По его словам, совместные проекты в этой сфере будут расширяться.

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