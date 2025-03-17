Совет Европейского союза одобрил выделение дополнительной финансовой помощи Украине в размере €3,5 млрд ($3,8 млрд) в виде безвозвратных грантов и займов, сообщается в пресс-релизе Европейского совета в понедельник.

«Основная цель программы — поддержка макрофинансовой стабильности Украины, а также восстановления, реконструкции и модернизации страны», — говорится в заявлении.

Это уже третий платеж в рамках программы Ukraine Facility. С момента вступления программы в силу год назад Украина получила почти €20 млрд.

«Совет сегодня пришел к выводу, что Украина выполнила необходимые условия, изложенные в Плане Украины, для получения третьего транша из Фонда Украины», — отмечается в документе.

В заявлении говорится, что Украина «успешно продемонстрировала» выполнение 13 различных шагов для получения финансирования, включая принятие реформ по увеличению использования возобновляемых источников энергии, повышение автономии энергетического регулятора, упрощение процедур пересечения границы в соответствии со стандартами ЕС, принятие стратегии по развитию сельского хозяйства и сельских территорий (включая разминирование сельскохозяйственных угодий), а также продолжение работы по составлению перечня стратегических и критически важных сырьевых материалов.

«План Украины определяет намерения страны относительно восстановления, реконструкции и модернизации, а также график реформ, которые она планирует осуществить в рамках процесса вступления в ЕС в течение следующих четырех лет», — добавили в Совете.

Программа Ukraine Facility, вступившая в силу 1 марта 2024 года, предусматривает выделение до €50 млрд стабильного финансирования в виде грантов и займов для поддержки восстановления, реконструкции и модернизации Украины на период с 2024 по 2027 год.