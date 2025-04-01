Верховный суд России 17 апреля рассмотрит запрос Генпрокуратуры о снятии с движения «Талибан» статуса террористической организации. Об этом сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на пресс-службу суда.

Если ходатайство будет удовлетворено, это ознаменует завершение более чем 20-летнего периода, в течение которого «Талибан» был официально признан в России террористической структурой. Организация была внесена в соответствующий список в 2003 году.

Закон, позволяющий исключать группы из перечня террористических, вступил в силу в декабре прошлого года после подписания Владимиром Путиным. Согласно новым нормам, Генпрокуратура может ходатайствовать об исключении, если организация, по ее оценке, прекратила поддерживать или продвигать терроризм на территории России.

Ранее официальные представители Кабула неоднократно посещали Россию с формальными визитами, Владимир Путин называл «Талибан» союзником в борьбе с терроризмом, а глава МИД Сергей Лавров призывал Запад снять санкции с Афганистана и участвовать в его восстановлении.