ПОЛИТИКА
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Трамп: «Я знаю русских олигархов...»
Трамп допустил возможность выдачи россиянам элитных виз за $5 млн, которые обеспечат проживание в США и путь к гражданству
Трамп: «Я знаю русских олигархов...»
Дональд Трамп / Reuters
26 февраля 2025 г.

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что российские олигархи «возможно» смогут подать заявки на получение «золотой карты» стоимостью $5 млн через новую схему, которая открывает путь к американскому гражданству для состоятельных иностранцев.

«Эй, я знаю некоторых русских олигархов, которые очень хорошие люди», — шутливо ответил Трамп на вопрос о том, будут ли они иметь право на получение золотой карты, добавив, что «это возможно».

«Они не так богаты, как раньше; думаю, они могут позволить себе 5 млн долларов», — пошутил Трамп.

Трамп и министр торговли США Говард Лутник объявили во вторник о плане выдачи золотых карт, предоставляющих легальное проживание богатым иностранцам, которые заменят существующую программу для зарубежных инвесторов.

«Примерно за 5 млн долларов» новые визы будут предоставлять «привилегии грин-карты плюс, это станет путем к гражданству», — сказал Трамп. «В целом, это будут люди с деньгами и люди, которые создают рабочие места», — добавил он. Грин-карта позволяет иностранцам жить и работать в США.

Олигархи — состоятельные и политически влиятельные предприниматели, обогатившиеся в период постсоветской приватизации в России. Они активно использовали свои связи для воздействия на политические решения посредством контроля над СМИ и ключевыми секторами экономики, стирая тем самым границу между бизнесом и государственным управлением.

К наиболее известным российским олигархам относятся Роман Абрамович, Олег Дерипаска и Алишер Усманов, которые столкнулись с санкциями из-за предполагаемых связей с Кремлем.

В своей последней речи из Овального кабинета в январе бывший президент США Джо Байден предупредил о растущей сверхбогатой «олигархии» в Америке, представляющей угрозу демократии страны, и призвал граждан США защищать институты от «могущественных сил».

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