Администрация США обсуждает вариант полного прекращения военной помощи Украине, сообщает The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

По данным издания, это рассматривается как реакция на высказывания президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме во время встречи с Дональдом Трампом и его «неуступчивость в мирном процессе».

При этом источник WP подчеркнул, что конфронтация Трампа и Зеленского не была запланированной. Напротив, Вашингтон пытался создать «позитивный фон» для переговоров, а сам Трамп даже отказался от своих прежних слов о Зеленском как «диктаторе».

Если решение о прекращении помощи будет принято, оно затронет поставки радаров, транспортных средств, боеприпасов и ракет на миллиарды долларов.

Конфликт между Трампом и Зеленским произошел 28 февраля, когда украинский лидер прибыл в Белый дом для подписания соглашения по редкоземельным металлам.

Документ в итоге не был подписан. По данным Reuters, спустя несколько часов Трамп заявил, что больше «не заинтересован» в этой сделке.