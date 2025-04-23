В среду, 23 апреля, в рамках государственного визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Китай в Пекине было подписано «Совместное заявление между Азербайджанской Республикой и КНР об установлении отношений всестороннего стратегического партнерства». Об этом сообщают азербайджанские государственные СМИ.

Главы двух государств провели переговоры в теплой и дружественной атмосфере, высоко оценив достижения в развитии азербайджано-китайских отношений за 33 года с момента установления дипломатических отношений. Страны подтвердили, что рассматривают друг друга в качестве приоритетных, надежных и взаимовыгодных стратегических партнеров, выразив готовность укреплять политическое взаимодоверие и развивать всестороннее сотрудничество.

Согласно Декларации, стороны твердо поддерживают друг друга в выборе пути развития и оказывают решительную поддержку в защите коренных интересов, суверенитета, безопасности и территориальной целостности. «Азербайджанская сторона признает, что в мире существует только один Китай, Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая, правительство Китайской Народной Республики является единственным законным правительством, представляющим весь Китай, твердо выступает против любой формы «независимости Тайваня» и поддерживает китайское правительство в осуществлении воссоединения страны», - говорится в заявлении.

Китай, в свою очередь, «решительно поддерживает мирную повестку, предложенную азербайджанской стороной, и считает контрпродуктивными ориентированные на конфронтацию геополитические игры».

Баку и Пекин также условились укреплять сопряжение инициативы «Один пояс – один путь» с государственной стратегией развития Азербайджана «Возрождение Шелкового пути» и Стратегией социально-экономического развития до 2030 года для совместного продвижения модернизации.

Стороны подчеркнули, что «терроризм, сепаратизм и экстремизм представляют серьезную угрозу национальной безопасности и региональной стабильности, и важно сообща предотвращать и противодействовать этому злу».

Азербайджан и КНР также выразили готовность содействовать совершенствованию системы глобального управления, сохраняя приверженность многосторонности. Согласно заявлению, страны выступают за центральную координирующую роль ООН и повышение представительства и права голоса стран с формирующимся рынком и развивающихся государств.

Накануне, 22 апреля, в рамках государственного визита Ильхама Алиева в КНР между Министерством энергетики Азербайджана и китайскими компаниями был подписан ряд документов по сотрудничеству в сфере энергетики.

23 апреля в Пекине с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и председателя КНР Си Цзиньпина также состоялась церемония подписания других азербайджано-китайских документов.