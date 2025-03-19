МИД Израиля резко отреагировал на мирное заявление генсека ООН Антониу Гутерриша, назвав политика «моральным банкротом».

А все лишь потому, что Гутерриш призвал Тель-Авив соблюдать перемирие и прекратить наносить удары по мирным жителям Газы. Генсек осудил последние удары Израиля по целям в секторе.

«Я потрясен израильскими авиаударами по Газе. Настоятельно призываю соблюдать перемирие, обеспечить беспрепятственный доступ гуманитарной помощи и освободить всех оставшихся заложников без каких-либо условий», — написал генсек.

Это мирное заявление вызвало бурю негодования в Тель-Авиве. Официальный представитель израильского МИД Орен Марморштейн заявил: «Мы потрясены тем, что именно вы, Антониу Гутерриш, являетесь Генеральным секретарем ООН».

Он обвинил Гутерриша в однобоком подходе: «Вы не сказали ни слова о том, что ХАМАС дважды отверг предложения США продлить перемирие и освободить больше заложников — предложения, которые Израиль принял».

Однако это неправда: ХАМАС всячески продвигал мирное соглашение и призывал Израиль перейти ко второму этапу перемирия. Этот этап должен был окончательно положить конец боевым действиям в Газе. Однако премьер Нетаньяху категорически отверг такую перспективу. Еще бы — его партнеры по коалиции обещали выйти из правительства, если Нетаньяху прекратит вторжение в Газу.

Премьер утверждает, что Израиль якобы возобновил боевые действия по рекомендации сил безопасности.

«Это только начало. Мы продолжим войну, пока не достигнем всех поставленных целей и не обеспечим, чтобы Газа больше не угрожала Израилю», — отметил Нетаньяху.

«Мы продлевали перемирие, даже когда не получали заложников, направляли делегации в Доху, соглашались с предложением США, но ХАМАС отверг каждую инициативу. Поэтому я принял рекомендацию армии и спецслужб вернуться к боевым действиям», — подчеркнул премьер.

Но это также не соответствует действительности. Израиль бойкотировал мирные переговоры, отказываясь идти на компромисс и настаивая на продлении первого этапа, вместо того, чтобы перейти к полному окончанию конфликта.



