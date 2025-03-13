Россия передала США список требований, необходимых для завершения российско-украинской войны и перезагрузки отношений между Москвой и Вашингтоном, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По информации агентства, представители обеих стран обсуждали эти требования во время личных и онлайн-встреч на протяжении последних трех недель. Точное содержание списка не раскрывается, однако источники отмечают, что условия Кремля схожи с требованиями, которые Россия ранее выдвигала Украине, США и НАТО.

Reuters подчеркивает, что остается неясным, готова ли Россия начать переговоры с Украиной до удовлетворения своих требований. Посольство России в Вашингтоне и Белый дом не ответили на запросы журналистов агентства о комментарии.

Представители России и США в последние недели заявляли, что основой мирного договора может стать проект соглашения, обсуждавшийся в Стамбуле в 2022 году. Тогда Москва требовала отказа Украины от вступления в НАТО и постоянного безъядерного статуса.

Тем временем стало известно о документе, подготовленном московским аналитическим центром, близким к 5-й службе ФСБ. В нем изложены якобы «максималистские» требования России перед переговорами. Документ, попавший в руки европейской разведки и опубликованный The Washington Post 12 марта, был составлен в феврале, незадолго до встречи представителей России и США в Эр-Рияде.

В документе отвергаются планы Дональда Трампа завершить войну за 100 дней. «Мирное урегулирование украинского кризиса не может произойти ранее 2026 года», — говорится в документе.

Среди других требований:

• Отказ от отправки миротворцев в Украину

• Признание суверенитета России над оккупированными территориями

• Создание буферной зоны на границе с Брянской и Белгородской областями

• Демилитаризация южной Украины, включая Одесскую область

• «Полный демонтаж» украинского правительства

• Отказ от продолжения вооружения Украины со стороны США

• Сокращение численности украинской армии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль «не знал о подобных рекомендациях» и назвал их «крайне противоречивыми». «Мы работаем с более продуманными вариантами», — сообщил Песков.