Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Непала Шармой Оли. Как сообщили в администрации турецкого лидера, в ходе беседы были обсуждены двусторонние отношения между Турцией и Непалом, а также региональные и глобальные вопросы.

Во время разговора президент Эрдоган отметил, что было бы полезно предпринять конкретные шаги для развития отношений во всех областях, особенно в сфере экономического и торгового сотрудничества между Турцией и Непалом.

Президент Эрдоган также подчеркнул, что Турция ведет активную дипломатическую деятельность для установления мира в Газе, Ливане, Украине и Сирии. Он заявил, что Анкара непрерывно работает над прекращением возобновившихся израильских атак в Газе и восстановлением режима прекращения огня.

Этот разговор является частью расширяющейся дипломатической деятельности Турции, которая стремится укрепить свои позиции как на традиционных направлениях внешней политики, так и в отношениях с более отдаленными странами, такими как Непал.