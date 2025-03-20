ТУРЦИЯ
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Турция работает над восстановлением режима прекращения огня в Газе
Президент Турции обсудил с премьер-министром Непала развитие двусторонних отношений и усилия по урегулированию конфликтов в Газе, Ливане и Украине
Турция работает над восстановлением режима прекращения огня в Газе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган / AA
20 марта 2025 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Непала Шармой Оли. Как сообщили в администрации турецкого лидера, в ходе беседы были обсуждены двусторонние отношения между Турцией и Непалом, а также региональные и глобальные вопросы.

Во время разговора президент Эрдоган отметил, что было бы полезно предпринять конкретные шаги для развития отношений во всех областях, особенно в сфере экономического и торгового сотрудничества между Турцией и Непалом.

Президент Эрдоган также подчеркнул, что Турция ведет активную дипломатическую деятельность для установления мира в Газе, Ливане, Украине и Сирии. Он заявил, что Анкара непрерывно работает над прекращением возобновившихся израильских атак в Газе и восстановлением режима прекращения огня.

Этот разговор является частью расширяющейся дипломатической деятельности Турции, которая стремится укрепить свои позиции как на традиционных направлениях внешней политики, так и в отношениях с более отдаленными странами, такими как Непал.

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