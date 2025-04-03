ПОЛИТИКА
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Из-за США всему миру грозит кризис
Тарифы Трампа могут спровоцировать глобальную рецессию — уже третью за последние 80 лет
Из-за США всему миру грозит кризис
Тарифы Трампа могут спровоцировать глобальную рецессию / Reuters
3 апреля 2025 г.

Агрессивная тарифная политика Дональда Трампа грозит втянуть мир в разрушительный экономический кризис, подобных которому еще не было. Если его «День освобождения» действительно приведет к введению широкомасштабных тарифов, это может стать третьей глобальной рецессией за последние 80 лет — после финансового кризиса 2008 года и пандемии COVID-19.

Трамп 2 апреля ввел жесткие тарифы, включая 54% налог на импорт из Китая. Если эти меры будут полностью реализованы (пока до конца непонятно, как будут действовать эти тарифы), они могут привести к серьезному экономическому спаду, спровоцировав рост инфляции, сбои в цепочках поставок и ответные меры со стороны крупнейших торговых партнеров США. 

В прошлом году Америка импортировала товаров на сумму $3,3 трлн. По оценкам Evercore, средний тариф в 29% обойдется импортерам почти в $1 трлн дополнительных затрат — это эквивалентно $7300 на каждое американское домохозяйство. Многие товары просто исчезнут с полок в США, вызвав дефицит и рост цен.

Особенно пострадают американцы с доходами ниже среднего. Китай был ключевым поставщиком доступных товаров для семей с низкими доходами. 

Эффект домино может привести к росту уровня бедности во всем мире, подчеркивает Axios. 

Экономисты уже бьют тревогу. Аналитик Fitch Олу Сонола назвал тарифы Трампа «фактором, изменяющим правила игры», отметив, что «многие страны окажутся в рецессии». Аналитики JPMorgan прогнозируют серьезный экономический спад. По оценкам главного экономиста Moody’s Марка Занди, уровень безработицы в США может достичь 5,5% к 2025 году и превысить 7% к 2027 году. 

Экономист Кэтрин Эдвардс подчеркивает уникальность ситуации: если рецессия действительно произойдет, это будет первый случай в современной истории, когда ее спровоцирует целенаправленная политика президента США. Консервативный экономист Майкл Стрейн отмечает, что ни один президент, включая самого Трампа в его первый срок, не наносил столь масштабного ущерба экономике собственной страны.

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