США разрабатывают план возможного смягчения санкций против России для восстановления отношений с Москвой и прекращения войны в Украине, сообщили Reuters осведомленные источники.

Белый дом поручил Госдепартаменту и Минфину составить перечень санкций, которые могут быть ослаблены при переговорах с российскими представителями в ближайшие дни. По данным источников, разрабатывается предложение по снятию ограничений с отдельных организаций и лиц, включая некоторых российских олигархов.

Пока неясно, что конкретно Вашингтон может потребовать взамен. Официальные представители США не прокомментировали ситуацию.

В 2023 году Кремль характеризовал отношения с США при администрации Байдена как «находящиеся на нуле или даже ниже нуля». Трамп, обещавший быстрое окончание войны, уже начал переговоры с Москвой телефонным разговором с Путиным 12 февраля, за которым последовали встречи американских и российских чиновников в Саудовской Аравии и Турции.

Министр финансов Скотт Бессент недавно заявил, что Россия может рассчитывать на ослабление санкционного давления в зависимости от подхода к переговорам. Трамп в конце февраля подтвердил, что российские санкции могут быть ослаблены «в какой-то момент».

Кремль ранее заявлял о готовности России к экономическому сотрудничеству, отметив наличие запасов редкоземельных металлов и открытость к сделкам по их разработке с США.