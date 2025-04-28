ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Украина ударила по заводу микроэлектроники в Брянске
Украинские беспилотники атаковали завод «Кремний Эл» в Брянске, производящий детали для систем ПВО и ракетных комплексов
Украина ударила по заводу микроэлектроники в Брянске
Украинский военный запускает дрон / Reuters
28 апреля 2025 г.

Украинские беспилотники в ночь на 28 апреля нанесли массированный удар по Брянску, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

По его словам, в результате атаки погиб мирный житель, еще одна женщина получила ранения и была доставлена в больницу, где ей оказали необходимую помощь.

Богомаз также сообщил о повреждении гражданских объектов и инфраструктуры, но подробности не привел.

По данным местных жителей, переданным Shot, удар пришелся на Советский район Брянска. Около двух часов ночи там прогремело от 10 до 15 взрывов. Очевидцы сообщили о пожаре в жилом доме на Московской улице и возгорании автомобилей на парковке на Красноармейской улице.

Источник ВЧК-ОГПУ передает о крупном пожаре в районе завода «Кремний Эл» на Красноармейской улице. Это один из крупнейших производителей микроэлектроники в России, выпускающий детали для систем ПВО «Панцирь» и ракетных комплексов «Искандер». Завод уже подвергался атакам украинских дронов, в частности 24 января, когда удары нанесли ущерб производственным помещениям и складам.

По данным Минобороны России, за ночь было перехвачено и уничтожено 115 украинских беспилотников.

Из них 102 дрона сбили над Брянской областью, девять — над аннексированным Крымом, два — над Курской областью, один — над Белгородской и один — над акваторией Черного моря.

Ранее, 15 апреля, массированной атаке подвергся Курск. Тогда Минобороны сообщало об уничтожении 109 беспилотников. В результате погибла 85-летняя женщина, девять человек получили ранения. Были повреждены 24 многоквартирных дома и подстанция скорой помощи.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.

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