Утром 20 декабря в Киеве произошли взрывы в результате российской ракетной атаки. В столице продолжает работать противовоздушная оборона, сообщает Киевская городская военная администрация и мэр города Виталий Кличко.

Первые взрывы прогремели около 7 часов утра, после того как военные сообщили о фиксации скоростных целей, движущихся в сторону Киева. Около 07:11 раздался еще один сильный взрыв, затем было зафиксировано как минимум три новых взрыва.

Мэр города сообщил, что обломки ракеты вызвали пожар в Голосеевском районе. В Соломенском районе также загорелось здание, а в Днепровском районе обломки упали на недостроенное сооружение и крышу жилого дома.

На данный момент известно о двух пострадавших. Один из них получил помощь на месте, второй был госпитализирован в Голосеевском районе.

С вечера 19 декабря Киев подвергся комбинированной атаке: сначала с использованием дронов-камикадзе, а утром — ракетами, включая баллистическую.

Экстренные службы продолжают ликвидировать последствия атаки. Информация о масштабах разрушений уточняется.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.